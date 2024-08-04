У Чехії підвищили виплати для українських біженців: які тепер суми допомоги

У Чехії з 1 серпня підвищили виплати на житло для українських біженців. Цей захід пов'язаний зі скороченням терміну безкоштовного проживання до 90 днів для всіх категорій людей із тимчасовим захистом.

Які будуть суми гуманітарної допомоги і хто зможе її отримати, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukraina.radio.cz .

Виплати збільшили, щоб біженці могли орендувати житло

З 1 вересня у Чехії змінюються правила надання безкоштовного житла для людей із тимчасовим захистом. Якщо досі безкоштовне розміщення надавалося на перші 150 днів, то тепер – лише на 90 днів. Але основна зміна полягає в тому, що вразливі категорії біженців більше не матимуть права на безкоштовне житло безстроково. Їм також доведеться виїхати, якщо вичерпаються 90 днів проживання коштом держави.

Після цього треба буде орендувати окреме житло або домовлятися про оплату проживання у тих самих гуртожитках чи готелях, де біженці проживали безкоштовно.

На початок липня у Чехії були зареєстровані близько 362 тисяч людей осіб із тимчасовим захистом. За даними Мінпраці, гуманітарну допомогу отримують близько 97 тисяч українських біженців. Із них близько 66 тисяч – "вразливі". До таких зараховуються:

діти й підлітки до 18 років;

студенти;

вагітні;

люди старші 65 років;

люди з інвалідністю та особи, що доглядають за ними;

особи, що доглядають за дітьми до 6 років.

Вже з вересня тисячі вразливих біженців ризикують залишитися без даху над головою. Адже складнощі полягають і у тому, що складно знайти житло в оренду, і в тому, що багатьом не вистачає коштів на базові потреби.

"У зв’язку з тим, що з 1 вересня 2024 року іноземці з тимчасовим захистом більше не будуть мати можливості безплатно жити в гуманітарному житлі, необхідно в гуманітарній допомозі відкоригувати суми зараховуваних витрат на житло таким чином, щоб вони були здатні оплатити свої витрати на житло, наявне на ринку житла", - йдеться у поясненні до постанови уряду Чехії.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Які будуть суми допомоги на житло

Для частини біженців виплата на житло зросте на 1600 крон (63 євро), комусь - на 1000-1200 крон (39-47 євро).

На гуманітарну допомогу можуть розраховувати домогосподарства біженців, доходи яких не перевищують прожиткового мінімуму плюс витрати на житло, які розрахувало міністерство.

Дотепер виплати на проживання в житлі, що зареєстроване в спеціальному реєстрі, складали 6000 крон (237 євро) на вразливу особу і до 3000 крон (118 євро) для інших. У незареєстрованому житлі ці суми скорочені до 4800 (189 євро) і 2400 крон (95 євро). В одному домогосподарстві виплати можуть надати максимум на п’ять людей.

До цього додається прожитковий мінімум – 4860 крон (192 євро) на дорослу людину і 3490 крон (138 євро) на дитину. Гуманітарна допомога становить різницю між розрахованою таким чином сумою і розміром доходів домогосподарства.

З серпня виплати на оплату житла, що є частиною гуманітарної допомоги біженцям, зросли до 6000 крон на місяць для вразливих категорій і до 4000 крон для всіх інших. При цьому більше не матиме значення, чи внесене житло до реєстру, чи ні.

Збільшення виплат означатиме, що тепер "невразливий" біженець у незареєстрованому житлі отримуватиме на 1600 крон більше щомісяця, вразливий із незареєстрованого житла – на 1200 крон більше. У зареєстрованому житлі сума для всіх зросте на 1000 крон, а для вразливих не зміниться, бо вони й так отримують 6000 крон.

Водночас омбусмен та консорціум 17 організацій, які працюють із мігрантами, вважають, що таке підвищення виплат недостатнє, бо не вирішить проблеми з орендою житла. Також відзначається, що соціальна допомога на житло, передбачена для чеських громадян, значно вища.