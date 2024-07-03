У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для ЗСУ

Виробництво українських дронів

Під час повномасштабної війни Україна наростила виробництво дронів. Йдеться як про розвідувальні, так і про ударні безпілотники. Зокрема, Україна створила унікальні морські дрони, які атакують російські кораблі.

Нещодавно в "Укроборонпромі" заявили, що запустили у серійне виробництво ударні дрони з дальністю ураження понад 1000 км.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна створила дрони, які можуть пролетіти до 1300 км. Але, на його думку, безпілотники не замінять ракети.

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