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У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для ЗСУ

Фото: у Чехії запустили виробництво дронів для ЗСУ (e15.cz)
Автор: Наталія Юрченко

Чесько-українська компанія UAC запустила виробництво дронів для української армії. Йдеться про виробництво розвідувальних та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання E15.

Виробництво знаходиться поблизу міста Колін. У мережі зазначається, що там будуть виробляти розвідувальні дрони Leleka-LR та ударні "Булава". Щороку планується випускати сотні таких безпілотників.

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні - серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник - українська армія", - заявив виконавчий директор компанії Павло Булант.

UAC - це філію приватної української компанії DEVIRO, яка виробляє безпілотні літальні апарати з 2014 року. Зараз на виробництві у Чехії працює 80 осіб, більша частина з них - українці. Лише п'ята частина співробітників - громадяни Чехії.

 

Виробництво українських дронів

Під час повномасштабної війни Україна наростила виробництво дронів. Йдеться як про розвідувальні, так і про ударні безпілотники. Зокрема, Україна створила унікальні морські дрони, які атакують російські кораблі.

Нещодавно в "Укроборонпромі" заявили, що запустили у серійне виробництво ударні дрони з дальністю ураження понад 1000 км.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна створила дрони, які можуть пролетіти до 1300 км. Але, на його думку, безпілотники не замінять ракети.

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