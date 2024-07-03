В Чехии запустили производство разведывательных и ударных дронов для ВСУ

Производство находится вблизи города Колин. В сети говорится, что там будут производить разведывательные дроны Leleka-LR и ударные "Булава". Каждый год планируется выпускать сотни таких беспилотников.

"В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле - серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик - украинская армия", - заявил исполнительный директор компании Павел Булант.

UAC - это филиал частной украинской компании DEVIRO, которая производит беспилотные летательные аппараты с 2014 года. Сейчас на производстве в Чехии работает 80 человек, большая часть из них - украинцы. Лишь пятая часть сотрудников - граждане Чехии.