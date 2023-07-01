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У Чехії запровадили зміни для українців: стосуються виплат та житла

Фото: у Чехії запровадили зміни для українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії з 1 липня набули чинності нові правила для українців, які регулюють питання виплат та надання житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Фінансова допомога

У Чехії скасовують окремі виплати для біженців. Натомість діятиме лише комплексна фіндопомога. Вона включає витрати на житло та інші потреби. Після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту переселенцям виплачуватимуть прожитковий мінімум - 3130 крон (5200 гривень).

Солідарні виплати

Таку фіндопомогу зможуть отримати лише ті власники житла, які прийняли українців та мешкають з ними разом. Суму виплат зменшать з 3000 крон до 2400 крон. Ті, хто надав житло переселенцям, але не живе з ними, такої допомоги не отримуватимуть. Українці мають оформити договір про оренду та самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.

Безкоштовне проживання

Соціальне житло надаватимуть на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання вже вичерпано, українцям нададуть ще 90 додаткових днів для пошуку квартири. Коли цей термін минув, громадяни нашої країни повинні домовитись з власником про оплату житла.

Нагадаємо, з 1 липня в Німеччині запровадили нові правила соціальної допомоги від центру зайнятості, яку отримують українські біженці.

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