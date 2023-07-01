В Чехии ввели изменения для украинцев: касаются выплат и жилья

Финансовая помощь

В Чехии отменяют отдельные выплаты для беженцев. Вместо этого будет действовать только комплексная финпомощь. Она включает в себя расходы на жилье и другие нужды. После истечения 150 дней с момента предоставления временной защиты переселенцам будут выплачивать прожиточный минимум - 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты

Такую финпомощь смогут получить только те владельцы жилья, которые приняли украинцев и проживают с ними вместе. Сумму выплат уменьшат с 3000 крон до 2400 крон. Те, кто предоставил жилье переселенцам, но не живет с ними, такую помощь получать не будут. Украинцы должны будут оформить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье со своей комплексной помощи.

Бесплатное проживание

Социальное жилье будут предоставлять на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания уже исчерпан, украинцам предоставят еще 90 дополнительных дней для поиска квартиры. Когда этот срок истек, граждане нашей страны должны договорится с владельцем об оплате жилья.

Напомним, с 1 июля в Германии ввели новые правила социальной помощи от центра занятости, которую получают украинские беженцы.