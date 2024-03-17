У Чехії запропонують заборонити імпорт російського зерна до Європи

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи", - зазначив Виборний. Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради.

За даними Євростату, минулого року до Союзу імпортувалося 1,5 млн тонн зерна з Росії, що перевищує обсяги до початку війни в Україні. Наприклад, Іспанія, зіткнувшись з неврожаєм, значно підвищила свій імпорт.

«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», – додав Виборний. За його словами, Чехія не очікує раптового зростання цін на продукти після можливої ​​заборони імпорту російського зерна, адже там є "надлишки". Член парламентського комітету з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства Маргіта Балаштікова (ANO) підтримує заборону, але вважає, що її буде важко виконати. "Потрібна буде митна перевірка, опломбовання вагонів, інакше торговці можуть обійти це", - зауважила вона.

Виборний заперечив інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яку нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрей Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.