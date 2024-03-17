У Чехії запропонують заборонити імпорт російського зерна до Європи

Наступного тижня під час засідання Європейської ради Чехія запропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до країн ЄС. Про це заявив Марек Виборні, міністр сільського господарства, у програмі чеського телебачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи", - зазначив Виборний. Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради.
За даними Євростату, минулого року до Союзу імпортувалося 1,5 млн тонн зерна з Росії, що перевищує обсяги до початку війни в Україні. Наприклад, Іспанія, зіткнувшись з неврожаєм, значно підвищила свій імпорт.
«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», – додав Виборний. За його словами, Чехія не очікує раптового зростання цін на продукти після можливої заборони імпорту російського зерна, адже там є "надлишки". Член парламентського комітету з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства Маргіта Балаштікова (ANO) підтримує заборону, але вважає, що її буде важко виконати. "Потрібна буде митна перевірка, опломбовання вагонів, інакше торговці можуть обійти це", - зауважила вона.
Виборний заперечив інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яку нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрей Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.
Нагадаємо, сейм Литви просить заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС. Голова Комітету у справах села, Вікторас Пранцкетіс, зазначив, що цією резолюцією вони прагнуть консолідувати парламенти всіх країн ЄС, щоб було прийнято спільне європейське рішення і окремі країни не повинні були вводити заборону.
Крім того, у Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з Росії. Від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький закликав до негайного введення ембарго на російську агропродукцію. Він зазначив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроекту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.
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