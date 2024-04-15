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У Чехії вважають, що Україна має отримати таку саму підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація в Україні потребує скоординованої міжнародної реакції, подібної до тієї, якої зазнав Ізраїль у відповідь на удари іранських безпілотників і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Деякі чеські політики вважають, що Україна, яка зіткнулася з подібними нападами з боку Росії, повинна отримати такий самий захист.

"Нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", - заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Інші політики також підтримали ці настрої.

"Україна заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників минулої ночі", - заявила Дануше Нерудова, провідний кандидат від STAN на європейських виборах.

Чеський євродепутат Маркета Грегорова приєдналася до заклику посилити захист України.

"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі вчорашньої обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян", - заявила вона.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч проти 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.

Атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинуло кілька генералів.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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