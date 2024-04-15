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В Чехии считают, что Украина должна получить такую же поддержку, как Израиль после атаки Ирана

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация в Украине требует скоординированной международной реакции, подобной той, которую получил Израиль в ответ на удары иранских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Некоторые чешские политики считают, что Украина, столкнувшаяся с подобными нападениями со стороны России, должна получить такую же защиту.

"Ночная атака Ирана на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией", - заявил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак.

Другие политики также поддержали эти настроения.

"Украина заслуживает такой же решительной защиты, которую Израиль справедливо получил от своих союзников прошлой ночью", - заявила Дануше Нерудова, ведущий кандидат от STAN на европейских выборах.

Чешский евродепутат Маркета Грегорова присоединилась к призыву усилить защиту Украины.

"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете вчерашнего обещания Шольца поставить Украине больше Patriots, я верю, что Запад наконец-то поможет построить ПВО, которая также защитит украинских граждан", - заявила она. 

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

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