У Чехії вважають, що Україна має отримати таку саму підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану
Ситуація в Україні потребує скоординованої міжнародної реакції, подібної до тієї, якої зазнав Ізраїль у відповідь на удари іранських безпілотників і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Деякі чеські політики вважають, що Україна, яка зіткнулася з подібними нападами з боку Росії, повинна отримати такий самий захист.
"Нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", - заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.
Інші політики також підтримали ці настрої.
"Україна заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників минулої ночі", - заявила Дануше Нерудова, провідний кандидат від STAN на європейських виборах.
Чеський євродепутат Маркета Грегорова приєдналася до заклику посилити захист України.
"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі вчорашньої обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян", - заявила вона.
Атака Ірану на Ізраїль
У ніч проти 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.
Атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинуло кілька генералів.
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