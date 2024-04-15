В Чехии считают, что Украина должна получить такую же поддержку, как Израиль после атаки Ирана
Ситуация в Украине требует скоординированной международной реакции, подобной той, которую получил Израиль в ответ на удары иранских беспилотников и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Некоторые чешские политики считают, что Украина, столкнувшаяся с подобными нападениями со стороны России, должна получить такую же защиту.
"Ночная атака Ирана на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией", - заявил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак.
Другие политики также поддержали эти настроения.
"Украина заслуживает такой же решительной защиты, которую Израиль справедливо получил от своих союзников прошлой ночью", - заявила Дануше Нерудова, ведущий кандидат от STAN на европейских выборах.
Чешский евродепутат Маркета Грегорова присоединилась к призыву усилить защиту Украины.
"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете вчерашнего обещания Шольца поставить Украине больше Patriots, я верю, что Запад наконец-то поможет построить ПВО, которая также защитит украинских граждан", - заявила она.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.
Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
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