У Чехії на військовому полігоні здетонував боєприпас, є постраждалі

"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок події є постраждалі.

"Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція", - заявили в армії.