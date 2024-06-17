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У Чехії на військовому полігоні здетонував боєприпас, є постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чеської армії у Twitter.

"Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас", - ідеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що внаслідок події є постраждалі.

"Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція", - заявили в армії. 

Підрив складів із боєприпасами у чеському Врбетиці

16 жовтня і 3 грудня 2014 року сталися вибухи на складах боєприпасів у чеському селищі Врбетіце. Тоді вони забрали життя двох людей і завдали збитків на суму понад 1 мільярд крон.

Уже 2014 року перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що чеські правоохоронці мали інформацію про причетність до трагедії шпигунів ГРУ Олександра Мишкіна та Анатолія Чепіги. Обидва були оголошені в міжнародний розшук.

Примітно, що саме ці офіцери ГРУ 2018 року у Великій Британії скоїли замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, отруївши їх нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Нещодавно поліція Чехії визнала доведеним, що вибухи на складах здійснили співробітники ГРУ Росії.

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