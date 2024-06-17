В Чехии на военном полигоне сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

На чешском военном полигоне Либава сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чешской армии в Twitter.
"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
"Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", - заявили в армии.
16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах боеприпасов в чешском поселке Врбетице. Тогда они унесли жизни двух человек и причинили ущерб на сумму более 1 миллиарда крон.
Уже в 2014 году первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что чешские правоохранители располагали информацией о причастности к трагедии шпионов ГРУ Александра Мышкина и Анатолия Чепиги. Оба были объявлены в международный розыск.
Примечательно, что именно эти офицеры ГРУ в 2018 году в Великобритании совершили покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравив их нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Недавно полиция Чехии посчитала доказанным, что взрывы на складах совершили сотрудники ГРУ России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.