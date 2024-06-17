В Чехии на военном полигоне сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

"Мы имеем дело с серьезным происшествием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

"Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", - заявили в армии.