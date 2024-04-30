Склади боєприпасів у чеському Врбетіце підірвали співробітники ГРУ РФ: офіційне розслідування
Чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Чехії.
Чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії і точної кількості задіяних у диверсіях російських військовослужбовців та колабораціоністів.
Підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Чехії про міжнародну правову допомогу. Таким чином можливості отримання додаткових доказів вичерпано, йдеться у повідомленні поліції.
Проте слідство вважає доведеним, що вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.
Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, були задіяні особи, які виїжджали з цією метою з Росії, маючи детальну інформацію про товари, що зберігалися на складах.
За даними чеської поліції, зловмисниками є співробітники в/ч 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.
Також відзначається, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на територіях Європейського Союзу та України.
Вибухи у Врбетіце
Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня 2014 року та 3 грудня 2014 року, спричинили загибель двох громадян Чехії та завдали збитків на суму понад 1 мільярд чеських крон.
Перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек у 2014 році заявляв, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга. Їх було оголошено у розшук.
Це ті самі офіцери ГРУ, які вчинили спробу отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році у Великій Британії.
За даними Bellingcat, до вибухів на одному зі складів були причетні щонайменше шість співробітників ГРУ.
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