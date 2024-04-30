ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Склади боєприпасів у чеському Врбетіце підірвали співробітники ГРУ РФ: офіційне розслідування

Вівторок 30 квітня 2024 02:18
UA EN RU
Склади боєприпасів у чеському Врбетіце підірвали співробітники ГРУ РФ: офіційне розслідування Ілюстративне фото: Чеська поліція (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Чехії.

Чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії і точної кількості задіяних у диверсіях російських військовослужбовців та колабораціоністів.

Підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Чехії про міжнародну правову допомогу. Таким чином можливості отримання додаткових доказів вичерпано, йдеться у повідомленні поліції.

Проте слідство вважає доведеним, що вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.

Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, були задіяні особи, які виїжджали з цією метою з Росії, маючи детальну інформацію про товари, що зберігалися на складах.

За даними чеської поліції, зловмисниками є співробітники в/ч 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.

Також відзначається, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на територіях Європейського Союзу та України.

Вибухи у Врбетіце

Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня 2014 року та 3 грудня 2014 року, спричинили загибель двох громадян Чехії та завдали збитків на суму понад 1 мільярд чеських крон.

Перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек у 2014 році заявляв, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга. Їх було оголошено у розшук.

Це ті самі офіцери ГРУ, які вчинили спробу отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році у Великій Британії.

За даними Bellingcat, до вибухів на одному зі складів були причетні щонайменше шість співробітників ГРУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія ГРУ Вибух боєприпасів
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
DAILY
Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправський Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес