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У Чехії не виключили війни між НАТО та РФ і зробили важливу заяву, як будуть воювати

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Росія, Понеділок 29 травня 2023 15:54
У Чехії не виключили війни між НАТО та РФ і зробили важливу заяву, як будуть воювати Фото: начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка (video.aktualne.cz)
Автор: Наталія Кава

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив про ймовірність війни між Росією і НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Генштабу Чехії Карел Ржехка, пише Novinkу.

За його словами, збройні сили Чехії вже почали підготовку до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".

"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", - сказав він.

Ржехка також нагадав, що Чехія являється членом НАТО. Це надає як переваги, так і накладає певні обов'язки на країну.

"Якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу", - додав він.

Він розповів, що у такому випадку його країна враховує досвід війни РФ проти України, щоб зміцнити нацбезпеку і подолати залежність від постачання російських енергоносіїв.

Чехія та війна Росії в Україні

Новообраний президент Чехії Петр Павел закликав партнерів прискорити постачання зброї для контрнаступу. Він заявляв, що постачання мають бути здійснені до кінця весни.

Окрім цього Чехія з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постійно підтримувала українців. Там також було введено ряд обмежень для російських громадян та чиновників. Наприклад уряд Чехії скасував рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни.

Також влада Чехії підтримує вступ України в НАТО. При цьому Павел вважає, що підготовка України до вступу до НАТО та ЄС є дуже складною, але Захід має допомогти відповідати всім критеріям.

Нагадаємо, чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

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