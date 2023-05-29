ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии не исключили войны между НАТО и РФ и сделали важное заявление, как будут воевать

Новина українською →
Россия, Понедельник 29 мая 2023 15:54
В Чехии не исключили войны между НАТО и РФ и сделали важное заявление, как будут воевать Фото: начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка (video.aktualne.cz)
Автор: Наталья Кава

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил о вероятности войны между Россией и НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка, пишет Novinkу.

По его словам, вооруженные силы Чехии уже начали подготовку к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, невозможна, она возможна", - сказал он.

Ржехка также напомнил, что Чехия является членом НАТО. Это дает как преимущества, так и налагает определенные обязанности на страну.

"Если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", - добавил он.

Он рассказал, что в таком случае его страна учитывает опыт войны РФ против Украины, чтобы укрепить нацбезопасность и преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.

Чехия и война России в Украине

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он заявлял, что поставки должны осуществляться до конца весны.

Кроме этого, Чехия с начала полномасштабного вторжения России в Украину постоянно поддерживала украинцев. Там также были введены ряд ограничений для российских граждан и чиновников. Например, правительство Чехии отменило решения, которые до сих пор позволяли России бесплатно пользоваться большими массивами земли на территории страны.

Также власти Чехии поддерживают вступление Украины в НАТО. При этом Павел считает, что подготовка Украины к вступлению в НАТО и ЕС очень сложна, но Запад должен помочь соответствовать всем критериям.

Напомним, чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли через 2,5 месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия НАТО Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Российские войска выпустили по Киеву и области больше десятка "Искандеров"
Российские войска выпустили по Киеву и области больше десятка "Искандеров"
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром