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У Чехії відкрили 55 кримінальних справ, пов'язаних із схваленням стрілянини у Празі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція Чехії у зв'язку з нападом на факультет мистецтв Карлового університету в Празі відкрила 55 кримінальних справ, пов'язаних зі схваленням стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Чехії.

"У зв'язку з нападом, що стався 21 грудня 2023 року на факультеті мистецтв Карлового університету, на сьогоднішній день ми розглянули майже 90 випадків, коли люди або схвалювали напад, або погрожували імітувати його. У це загальне число ми включаємо тільки ті дії, які явно пов'язані зі стріляниною", - ідеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що правоохоронці закрили п'ять справ у рамках спрощеного досудового провадження, а ще в 55 випадках було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні конкретного злочину.

Більшість цих випадків, які в переважній більшості пов'язані із соціальними мережами, наразі розглядаються поліцейськими з Празького регіонального поліцейського управління - загалом 31 випадок, Моравсько-Сілезький край - 11 випадків, Усті-над-Лабем - 10 випадків, Середньочеський і Ліберецький краї - по 7 випадків.

Стрілянина в університеті Праги

21 грудня невідомий почав стрілянину у будівлі університету площі Яна Палаха у Празі. Загальна кількість жертв стрільця становила 15 загиблих та понад 24 поранених.

Пізніше чеські ЗМІ написали про те, що стрільцем міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давид Козак .

Тоді пов'язані з Росією пропагандистські Telegram-каналипочали розповсюджувати в мережі фейкові повідомлення, ніби юнак був емігрантом з України. Втім, ця інформація не підтвердилася.

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Чехія