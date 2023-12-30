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В Чехии открыли 55 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Полиция Чехии в связи с нападением на факультет искусств Карлова университета в Праге открыла 55 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Чехии.

"В связи с нападением, произошедшим 21 декабря 2023 года на факультете искусств Карлова университета, на сегодняшний день мы рассмотрели почти 90 случаев, когда люди либо одобряли нападение, либо угрожали имитировать его. В это общее число мы включаем только те действия, которые явно связаны со стрельбой", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что правоохранители закрыли пять дел в рамках упрощенного досудебного производства, а еще в 55 случаях было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении конкретного преступления.

Большинство этих случаев, которые в подавляющем большинстве связаны с социальными сетями, в настоящее время рассматриваются полицейскими из Пражского регионального полицейского управления - всего 31 случай, Моравско-Силезский край - 11 случаев, Усти-над-Лабем - 10 случаев, Среднечешский и Либерецкий края - по 7 случаев.

Стрельба в университете Праги

 21 декабря неизвестный начал стрельбу в здании университета площади Яна Палаха в Праге. Общее число жертв стрелка составило 15 погибших и более 24 раненых.

Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Тогда связанные с Россией пропагандистские Telegram-каналы начали распространять в сети фейковые сообщения, будто молодой человек был эмигрантом из Украины. Впрочем, данная информация никак не подтвердилась.

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Чехия