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У Чехії для України придбали РСЗВ RM-70 разом із ракетами

Фото: РСЗВ RM-70 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом кількох тижнів Україні буде передано реактивну установку РМ-70 та 365 ракет, на яку громадяни Чехії зібрали понад 1,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву автора ініціативи "Подарунок Путіну" Мартіна Ондрачека, яку приводить Сeske Noviny.

"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета - понад 2,3 млн доларів. Машина, яку ми тут бачимо, коштує майже 784 тисяч доларів. Наша мета - відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", - сказав Ондрачек.

Ракетна установка пройшла капітальний ремонт та отримала назву "Пршемисл". Це пов'язано з міфічним Пршемислом Пахарем, один залп якого "орає" площу приблизно в три гектари.

"Це повністю комплексний ремонт, включаючи двигун, платформу шасі, ракетні установки або систему керування вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", - сказав директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.

Реактивна установка була представлена чехословацькій армії у 1971 році, але досі залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія реактивної установки БМ-21 має реактивну установку на 40 122-мм реактивних снарядів, але на відміну від російської версії несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезарядження на броньованому шасі "Татра 813". Це зменшує час підготовки до наступного удару до декількох хвилин, а також можливі постріли окремими ракетами або повним залпом.

Нагадаємо, що Чехія могла б збільшити виробництво боєприпасів, але проблемою є брак робочої сили. Проте українців могли б прийти на допомогу.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна буде мати лише один шанс провести великий контрнаступ.

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