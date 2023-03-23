У Чехії для України придбали РСЗВ RM-70 разом із ракетами

"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета - понад 2,3 млн доларів. Машина, яку ми тут бачимо, коштує майже 784 тисяч доларів. Наша мета - відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", - сказав Ондрачек.

Ракетна установка пройшла капітальний ремонт та отримала назву "Пршемисл". Це пов'язано з міфічним Пршемислом Пахарем, один залп якого "орає" площу приблизно в три гектари.

"Це повністю комплексний ремонт, включаючи двигун, платформу шасі, ракетні установки або систему керування вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", - сказав директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.

Реактивна установка була представлена чехословацькій армії у 1971 році, але досі залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія реактивної установки БМ-21 має реактивну установку на 40 122-мм реактивних снарядів, але на відміну від російської версії несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезарядження на броньованому шасі "Татра 813". Це зменшує час підготовки до наступного удару до декількох хвилин, а також можливі постріли окремими ракетами або повним залпом.