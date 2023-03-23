В Чехии для Украины приобрели РСЗО RM-70 вместе с ракетами

В течение нескольких недель Украине будет передана реактивная установка РМ-70 и 365 ракет, на которую граждане Чехии собрали более 1,3 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление автора инициативы "Подарок Путину" Мартина Ондрачека, которое приводит Сeske Noviny.
"Сегодня мы превысили 1,3 млн долларов, наша цель - более 2,3 млн долларов. Машина, которую мы здесь видим, стоит почти 784 тысячи долларов. Наша цель - отправить туда еще 365 ракет, чтобы оружие имело какое-то оборудование", - – сказал Ондрачек.
Ракетная установка прошла капитальный ремонт и получила название "Пршемысл". Это связано с мифическим Пршемыслом Пахарем, один залп которого "вспахивает" площадь примерно в три гектара.
"Это полностью комплексный ремонт, включая двигатель, платформу шасси, ракетные установки или систему управления огнем, чтобы ракетная установка отвечала максимально возможным требованиям для боевого применения", - сказал директор по развитию STV Group Иво Стрейчек.
Реактивная установка была представлена чехословацкой армии в 1971 году, но до сих пор остается очень эффективным оружием. Как и российская версия реактивной установки БМ-21 имеет реактивную установку на 40 122-мм реактивных снарядов, но в отличие от российской версии несет дополнительный магазин на 40 реактивных снарядов для быстрой перезарядки на бронированном шасси "Татра 813". Это уменьшает время подготовки к следующему удару до нескольких минут, а также возможные выстрелы отдельными ракетами или полным залпом.
Напомним, что Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но проблемой является нехватка рабочей силы. Однако украинцы могли бы прийти на помощь.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только один шанс провести большое контрнаступление.
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