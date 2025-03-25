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У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

Фото: у Чехії стався вибух на складі боєприпасів 25 березня (hzscr.gov.cz)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 25 березня, на складі боєприпасів у населеному пункті Боржини у центральній частині Чехії стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK Ceske Noviny.

За даними ЗМІ, вибух пролунав сьогодні о 08:45 за місцевим часом на складі заводу STV Group у Полічці Світавського району. Це підприємство виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

За попередніми даними вже відомо про одного важкопораненого, якого доправили до лікарні гелікоптером. З районів поблизу місця події евакуювали людей. Небезпеки для місцевих жителів немає. Декілька розташованих поблизу доріг перекриті.

Ймовірна причина вибуху - порушення технологічного процесу. Зазначається, що  складі, де пролунав вибух, не лише складуються, а й виробляються великокаліберні боєприпаси.

Нагадаємо, Чехія відіграє ключову роль у постачанні боєприпасів для України, організовуючи масштабні закупівлі та координуючи міжнародні ініціативи з їхнього виробництва. Уряд Чехії, разом із партнерами по ЄС та НАТО, запустив проект із закупівлі артилерійських снарядів калібру 155 мм і 122 мм.

Чехія також нарощує власне виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії та бронетехніки. Чеські оборонні підприємства збільшують темпи випуску снарядів, а також займаються модернізацією старих запасів радянського зразка, щоб передати їх Україні. Завдяки цьому Чехія не лише зміцнює обороноздатність України, а й посилює свою роль у європейському військово-промисловому комплексі.

Нагадаємо, на початку січня шестеро людей загинули в результаті вибуху в ресторані в одному з міст Чехії. Вибух балона з пропан-бутаном стався у ресторані в місті Мост, на північному заході Чехії, через що  будівля закладу спалахнула.

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