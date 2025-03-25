У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

За даними ЗМІ, вибух пролунав сьогодні о 08:45 за місцевим часом на складі заводу STV Group у Полічці Світавського району. Це підприємство виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

За попередніми даними вже відомо про одного важкопораненого, якого доправили до лікарні гелікоптером. З районів поблизу місця події евакуювали людей. Небезпеки для місцевих жителів немає. Декілька розташованих поблизу доріг перекриті.