У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

Ймовірна причина вибуху - порушення технологічного процесу. Зазначається, що складі, де пролунав вибух, не лише складуються, а й виробляються великокаліберні боєприпаси.
Нагадаємо, Чехія відіграє ключову роль у постачанні боєприпасів для України, організовуючи масштабні закупівлі та координуючи міжнародні ініціативи з їхнього виробництва. Уряд Чехії, разом із партнерами по ЄС та НАТО, запустив проект із закупівлі артилерійських снарядів калібру 155 мм і 122 мм.
Чехія також нарощує власне виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії та бронетехніки. Чеські оборонні підприємства збільшують темпи випуску снарядів, а також займаються модернізацією старих запасів радянського зразка, щоб передати їх Україні. Завдяки цьому Чехія не лише зміцнює обороноздатність України, а й посилює свою роль у європейському військово-промисловому комплексі.
Нагадаємо, на початку січня шестеро людей загинули в результаті вибуху в ресторані в одному з міст Чехії. Вибух балона з пропан-бутаном стався у ресторані в місті Мост, на північному заході Чехії, через що будівля закладу спалахнула.