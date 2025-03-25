В Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

Вероятная причина взрыва - нарушение технологического процесса. Отмечается, что складе, где прогремел взрыв, не только складируются, но и производятся крупнокалиберные боеприпасы.
Напомним, Чехия играет ключевую роль в поставках боеприпасов для Украины, организуя масштабные закупки и координируя международные инициативы по их производству. Правительство Чехии, вместе с партнерами по ЕС и НАТО, запустило проект по закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 122 мм.
Чехия также наращивает собственное производство боеприпасов, в частности для артиллерии и бронетехники. Чешские оборонные предприятия увеличивают темпы выпуска снарядов, а также занимаются модернизацией старых запасов советского образца, чтобы передать их Украине. Благодаря этому Чехия не только укрепляет обороноспособность Украины, но и усиливает свою роль в европейском военно-промышленном комплексе.
Напомним, в начале января шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в одном из городов Чехии. Взрыв баллона с пропан-бутаном произошел в ресторане в городе Мост, на северо-западе Чехии, из-за чего здание заведения вспыхнуло.