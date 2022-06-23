ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украине отказали в экстрадиции россиянина Франчетти: названа причина

Новина українською →
Прага, Четверг 23 июня 2022 18:59
Украине отказали в экстрадиции россиянина Франчетти: названа причина Фото: россиянин Александр Франчетти - слева (myrotvorets center)
Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.cz.

По словам пресс-секретаря суда Адама Вернига, украинской стороне отказали в экстрадиции Франчетти из-за полномасштабного российского вторжения и опасения того, что есть риск нарушения его прав.

"В настоящее время ввиду военной ситуации в Украине, а также личных обстоятельств в отношении Франчетти существует реальная опасность нарушения прав, гарантированных международными договорами о правах человека и основных свободах, которая в настоящее время не может быть устранена", - отметил он.

Отметим, россиянин подозревается в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования во время оккупации Крыма. По данным следствия, в 2014 году он приехал в Севастополь и присоединился к "самообороне", которая подавляла проукраинское движение.

Предполагается, что он сформировал разведывательную группу "Северный ветер", которая передавала данные командованию российского флота. Сам он вину отрицает, по его словам, во время оккупации он прибыл на полуостров, чтобы защитить семью, и якобы лишь патрулировал лес.

Напомним, Франчетти был задержан в сентябре прошлого года на основании украинского ордера. Пражский городской суд одобрил экстрадицию, но мужчина подал апелляцию в Верховный суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Крым Чехия
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине