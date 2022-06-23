Украине отказали в экстрадиции россиянина Франчетти: названа причина

Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.cz .

По словам пресс-секретаря суда Адама Вернига, украинской стороне отказали в экстрадиции Франчетти из-за полномасштабного российского вторжения и опасения того, что есть риск нарушения его прав.

"В настоящее время ввиду военной ситуации в Украине, а также личных обстоятельств в отношении Франчетти существует реальная опасность нарушения прав, гарантированных международными договорами о правах человека и основных свободах, которая в настоящее время не может быть устранена", - отметил он.

Отметим, россиянин подозревается в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования во время оккупации Крыма. По данным следствия, в 2014 году он приехал в Севастополь и присоединился к "самообороне", которая подавляла проукраинское движение.

Предполагается, что он сформировал разведывательную группу "Северный ветер", которая передавала данные командованию российского флота. Сам он вину отрицает, по его словам, во время оккупации он прибыл на полуостров, чтобы защитить семью, и якобы лишь патрулировал лес.