В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти, который воевал против Украины

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высокого апелляционного суда Праги, о котором пишет телеканал CT24 .

Дело придется повторно рассматривать в Пражском муниципальном суде. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до пятнадцати лет за создание организованной преступной группы с целью совершения теракта.

После вынесения оправдательного приговора в октябре прошлого года суд освободил Фрачетти из-под стражи. Российские СМИ сообщали, что мужчина покинул Чехию и вернулся в Россию.

Прокурор Марек Бодлак заявил, что мужчина не обязан сообщать о своем отъезде, поскольку оправдательный приговор уже был вынесен.

В обвинительном заключении утверждается, что Фрачетти, который ранее постоянно проживал в Чехии, в феврале 2014 года выехал из Воронежа в Севастополь. Там он стал соучредителем организованной вооруженной группы Оборона Севастополя. Он создал группировку из 12 человек под названием "Северный ветер", которую он финансировал и был ее главарем.

Экстрадиция в Украине

В 2021 году по запросу Украины, задержали россиянина Александра Франчетти в Праге. Пражский городской суд одобрил экстрадицию, но мужчина подал апелляцию в Верховный суд.

Позже Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, подозреваемого в участии в российской оккупации Крыма.