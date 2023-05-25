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В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти, который воевал против Украины

Новина українською →
Чехия, Четверг 25 мая 2023 16:55
В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти, который воевал против Украины Фото: россиянин Александр Франчетти (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высокого апелляционного суда Праги, о котором пишет телеканал CT24.

Дело придется повторно рассматривать в Пражском муниципальном суде. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до пятнадцати лет за создание организованной преступной группы с целью совершения теракта.

После вынесения оправдательного приговора в октябре прошлого года суд освободил Фрачетти из-под стражи. Российские СМИ сообщали, что мужчина покинул Чехию и вернулся в Россию.

Прокурор Марек Бодлак заявил, что мужчина не обязан сообщать о своем отъезде, поскольку оправдательный приговор уже был вынесен.

В обвинительном заключении утверждается, что Фрачетти, который ранее постоянно проживал в Чехии, в феврале 2014 года выехал из Воронежа в Севастополь. Там он стал соучредителем организованной вооруженной группы Оборона Севастополя. Он создал группировку из 12 человек под названием "Северный ветер", которую он финансировал и был ее главарем.

Экстрадиция в Украине

В 2021 году по запросу Украины, задержали россиянина Александра Франчетти в Праге. Пражский городской суд одобрил экстрадицию, но мужчина подал апелляцию в Верховный суд.

Позже Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, подозреваемого в участии в российской оккупации Крыма.

Еще в 2021 году Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при криминальной полиции и следственной службе Чехии задержал подозреваемых в боях против Украины на Донбассе.

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