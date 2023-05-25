В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти, который воевал против Украины
В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высокого апелляционного суда Праги, о котором пишет телеканал CT24.
Дело придется повторно рассматривать в Пражском муниципальном суде. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до пятнадцати лет за создание организованной преступной группы с целью совершения теракта.
После вынесения оправдательного приговора в октябре прошлого года суд освободил Фрачетти из-под стражи. Российские СМИ сообщали, что мужчина покинул Чехию и вернулся в Россию.
Прокурор Марек Бодлак заявил, что мужчина не обязан сообщать о своем отъезде, поскольку оправдательный приговор уже был вынесен.
В обвинительном заключении утверждается, что Фрачетти, который ранее постоянно проживал в Чехии, в феврале 2014 года выехал из Воронежа в Севастополь. Там он стал соучредителем организованной вооруженной группы Оборона Севастополя. Он создал группировку из 12 человек под названием "Северный ветер", которую он финансировал и был ее главарем.
Экстрадиция в Украине
В 2021 году по запросу Украины, задержали россиянина Александра Франчетти в Праге. Пражский городской суд одобрил экстрадицию, но мужчина подал апелляцию в Верховный суд.
Позже Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, подозреваемого в участии в российской оккупации Крыма.
Еще в 2021 году Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при криминальной полиции и следственной службе Чехии задержал подозреваемых в боях против Украины на Донбассе.
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