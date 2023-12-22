У Чехії схвалили продовження захисту для українців: які будуть зміни

180 тисяч українців захочуть залишитися у Чехії, – міністр внутрішніх справ

До кінця 2023 року у Чехії очікують зростання кількості українських біженців із тимчасовим захистом до 390 тисяч осіб. Таку інформацію озвучили на засіданні гарантійного комітету Сенату. Щотижня до Чехії приїжджає до 2 тисяч українців.

За новими даними, до 180 тисяч українців попередньо оголосили про бажання залишитися в Чехії назавжди. Про це 20 грудня повідомив сенаторам міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Тимчасовий захист дає українським біженцям низку пільг: доступ до ринку праці, державного медичного страхування та шкіл. Для його продовження буде необхідно зареєструватися в електронному вигляді із січня до 15 березня 2024 року.

Під час фізичного візиту до відділення міграційного департаменту МВС для вклеювання нової візової наклейки треба буде надавати новий документ. У наступному році буде вимога надати довідку про проживання з офіційно завіреним підписом власника чи орендодавця.

Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)

Безкоштовне житло – лише 90 днів

Українці з тимчасовим захистом у Чехії мають право на отримання безкоштовного термінового житла. Зараз таке житло надається максимум на 150 днів. Вразливі особи можуть користуватися цією пільгою без обмежень у часі.

Згідно із поправкою до закону, термін проживання у безкоштовному житлі буде скорочений до 90 днів усім без винятку. Норма почне діяти із 1 вересня 2024 року.

Біженці, які станом на 1 вересня 2024 року вичерпають 90-денний термін, повинні будуть залишити екстрене житло або перейти на стандартні відносини найму та оплачувати за житло, зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Центр екстреного розміщення буде тільки в Остраві

Новоприбулі українці, які до реєстрації тимчасового захисту не мають де жити, можуть отримати екстрене розміщення. За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, такого житла потребують до 300 біженців на тиждень.

Тепер таке розміщення надаватимуть лише у центрі допомоги в Остраві. За словами урядовця, такі заходи дозволять направляти українців у регіони, де є достатньо можливостей для розселення. Біженці, який відмовлятимуться, повинні будуть шукати житло самостійно.

Фото: Безкоштовне розміщення українців у Чехії (gettyimages.com)

Які ще зміни передбачені для українців

У законопроекті передбачені нові норми, які стосуються українців із тимчасовим захистом у Чеіхї.

Наприклад, уряд зможе встановлювати правила грошової допомоги українцям, якщо вони вирішать добровільно повернутися у свою країну. Така підтримка добровільного повернення буде доступна лише один раз.

Із вересня 2024 року скасовується можливість оголошувати окремі дати зарахування до дитсадка чи школи для українських дітей та створення для них спеціальних класів. Школам дозволять коригувати програму навчання лише для українських дітей із тимчасовим захистом менше одного року.

Фото: Діти-біженці у Чехії (gettyimages.com)

Серед інших змін – тимчасовий захист не поширюватимуться на тих громадян України, яким присуджена депортація. Досі депортація відкладалася до закінчення тимчасового захисту засудженого.