У яких країнах ЄС найбільше підтримують прийом українців: дослідження

Рівень підтримки українських біженців у Європі залишається високим. У 2023 році 79% громадян країн ЄС згодні із прийомом втікачів від війни.

Де рівень підтримки українців найвищий, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com .

Рівень підтримки українських біженців у ЄС залишається на високому рівні, хоч і знизився порівняно із минулим роком. Схвалюють прийом втікачів від війни 79% громадян країн ЄС (торік було 88%).

Такі результати дослідження "Атлас міграції", яке випустив Спільний дослідницький центр Європейської комісії (JRC). У новому випуску є спеціальний тематичний розділ про тенденції солідарності ЄС щодо переселенців з України.

Найбільше знизився рівень схвалення прийому українців у Чехії (58% із 77%), Словенії (66% зі 89%)та Словаччині (58% із 76%). Єдиною країною, де підтримка українських біженців зросла, стала Данія (з 89% до 90,8%). А найвищий рівень підтримки має Португалія (93,7% проти 96,2% у 2022 році).

У 2023 році за надання прихистку українцям висловлювалася така частка респондентів у країнах ЄС:

Фінляндія – 92%;

Швеція – 89,3%;

Іспанія – 87,9%;

Італія – 85,5%;

Польща – 84,7%;

Румунія – 83,1%%

Ірландія – 79,2%;

Нідерланди – 78,4%;

Угорщина – 77,5%;

Франція – 76,4%;

Німеччина – 73,6%.

Водночас серед країн ЄС найбільше українських біженців прийняли Німеччина ( 1 215 365 осіб), Польща (960 620) і Чехія (364 450).