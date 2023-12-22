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В Чехии одобрили продление защиты для украинцев: какие будут изменения

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сенат Чехии одобрил продление временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Законопроект, в котором предусмотрены изменения для украинцев, осталось подписать президенту страны.

Как изменятся в Чехии условия поддержки бежавших от войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

180 тысяч украинцев захотят остаться в Чехии, министр внутренних дел

До конца 2023 года в Чехии ожидается рост числа украинских беженцев с временной защитой до 390 тысяч человек. Такая информация была озвучена на заседании гарантийного комитета Сената. Еженедельно в Чехию приезжает до 2 тысяч украинцев.

По новым данным, до 180 тысяч украинцев предварительно объявили о желании остаться в Чехии навсегда. Об этом 20 декабря сообщил сенаторам министр внутренних дел Вит Ракушан.

Временная защита дает украинским беженцам ряд льгот: доступ на рынок труда, государственному медицинскому страхования и школ. Для его продления необходимо будет зарегистрироваться в электронном виде с января по 15 марта 2024 года.

Во время физического визита в отделение миграционного департамента МВД для вклеивания новой визовой наклейки нужно будет предоставлять новый документ. В следующем году будет требование предоставить справку о проживании с официально заверенной подписью собственника или арендодателя.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)

Бесплатное жилье – всего 90 дней

Украинцы со временной защитой в Чехии имеют право на получение бесплатного срочного жилья. Сейчас такое жилье предоставляется максимум на 150 дней. Уязвимые лица могут пользоваться этой льготой без ограничений во времени.

Согласно поправке к закон, срок проживания в бесплатном жилье будет сокращен до 90 дней всем без исключения. Норма начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Беженцы, которые на 1 сентября 2024 года исчерпают 90-дневный срок, должны будут покинуть экстренное жилье или перейти на стандартные отношения аренды и оплачивать жилье, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Центр экстренного размещения будет только в Остраве

Новоприбывшие украинцы, которым до регистрации временной защиты негде жить, могут получить экстренное размещение. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в таком жилье нуждаются до 300 беженцев в неделю.

Теперь такое размещение будут предоставлять только в центре помощи в Остраве. По словам чиновника, такие меры позволят направлять украинцев в регионы, где достаточно возможностей для расселения. Беженцы, которые будут отказываться, должны будут искать жилье самостоятельно.

Фото: Бесплатное размещение украинцев в Чехии (gettyimages.com)

Какие еще изменения предусмотрены для украинцев

В законопроекте предусмотрены новые нормы, касающиеся украинцев со временной защитой в Чехии.

К примеру, правительство сможет устанавливать правила денежной помощи украинцам, если они решат добровольно вернуться в свою страну. Такая поддержка добровольного возвращения будет доступна только один раз.

С сентября 2024 года отменяется возможность объявлять отдельные даты зачисления в детсад или школу для украинских детей и создание для них специальных классов. Школам разрешат корректировать программу обучения только для украинских детей со временной защитой менее одного года.

Фото: Дети-беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Среди других изменений – временная защита не будет распространяться на тех граждан Украины, которым присуждена депортация. До сих пор депортация откладывалась до окончания временной защиты осужденного.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС больше всего поддерживают прием украинцев. Уровень поддержки бежавших от войны в Чехии существенно снизился.

Раньше мы рассказывали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года Власти позволят остаться тем, кто захочет.

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