У Чехії схвалили навчання українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти навчання в Чехії у 2023 році.

При цьому планується, що підготовка проходитиме на полігоні Лібави. Участь у ній візьмуть механізовані підрозділи та окремі спеціальності.