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В Чехии одобрили обучение украинских военных

Фото: в Чехии одобрили обучение украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу об обучении украинских военных на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Согласно принятому решению, до четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти обучение в Чехии в 2023 году.

При этом планируется, что подготовка будет проходить на полигоне Либавы. Участие в ней примут механизированные подразделения и отдельные специальности.

Напомним, ранее стало известно, что еще вчера, 30 ноября, решение об обучении украинских солдат также поддержала нижняя палата парламента Чехии.

Также мы писали, что Чехия и Франция отправили Украине сотни единиц оборудования для света и тепла.

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