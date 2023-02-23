Чехії схвалила подальше постачання озброєння Україні

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова не повідомила подробиць щодо конкретного обладнання, яке Чехія поставляє Україні.

При цьому вона зазначила, що країна відправила Україні 38 танків, 55 броньованих машин, чотири літаки та 13 самохідних гаубиць зі своїх військових резервів. Чехія також відправляла більші поставки від приватних компаній.

Нагадаємо, Чехія поставила Україні військову допомогу на загальну суму 1,68 млрд євро.

До того ж, Чехія та Нідерланди будуть разом виробляти мобільні системи ППО для України.

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