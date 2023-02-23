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Чехії схвалила подальше постачання озброєння Україні

Фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Чехії схвалив подальше постачання військової допомоги Україні та продовжить відправляти обладнання зі складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова не повідомила подробиць щодо конкретного обладнання, яке Чехія поставляє Україні.

При цьому вона зазначила, що країна відправила Україні 38 танків, 55 броньованих машин, чотири літаки та 13 самохідних гаубиць зі своїх військових резервів. Чехія також відправляла більші поставки від приватних компаній.

Нагадаємо, Чехія поставила Україні військову допомогу на загальну суму 1,68 млрд євро.

До того ж, Чехія та Нідерланди будуть разом виробляти мобільні системи ППО для України.

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ЧехіяВійськова допомога