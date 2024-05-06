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В Чехії розповіли, на скільки снарядів для України вже зібрали кошти

Понеділок 06 травня 2024 08:27
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В Чехії розповіли, на скільки снарядів для України вже зібрали кошти Фото: Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Сергій Пишкін

В рамках чеської ініціативи наразі зібрано коштів на близько 500 тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в матеріалі РБК-Україна "Від Земана до Павела. Як Чехія стала одним з найзатятіших союзників України в Європі".

Як зазначається в матеріалі, ще у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла у світі 800 тисяч снарядів 155-го та 122-го калібрів, які можна купити й передати Силам оборони України.

Після запуску світового краудфандингу, до ініціативи Чехії приєднались вже близько 20 країн з Європейського союзу й НАТО. Партнери України вже надали або обіцяють надати кошти на закупівлю снарядів.

"Наразі ми зібрали кошти на близько 500 тисяч снарядів калібру 155 мм з поставкою цього року, починаючи з червня, і маємо на меті зібрати більше коштів, щоб досягти загальної кількості 800 тисяч снарядів", - розповів міністр виданню.

Ба більше, як відзначив Ліпавський, Чехія не планує обмежуватись у допомозі Україні вищезгаданою ініціативою. Наразі, за словами міністра, уряд вже обговорює можливості на 2025 рік, у тому ж числі щодо снарядів радянських калібрів, які використовуються українською артилерією.

Снаряди для України

Варто відзначити, що сьогодні серед головних потреб України є:

  • артилерійські снаряди;
  • далекобійна зброя;
  • авіація;
  • прискорення поставок обіцяної допомоги від союзників.

Як відзначав нещодавно голова євродипломатії Жозеп Боррель, перші поставки артилерійських снарядів Україні в рамках чеської ініціативи очікуються вже наприкінці травня або на початку червня.

Зокрема Ліпавський припускав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів. Мова йде про близько 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

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