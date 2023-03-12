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У Чехії проросійські демонстранти хотіли зірвати прапор України з музею. Є затримані

Фото: проросійські демонстранти хотіли зірвати прапор України (twitter.com/PolicieCZ)
Автор: Каріна Левицька

Після завершення акції протесту на Вацлавській площі у Чехії, що пройшла 11 березня, проросійські протестувальники намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею. В результаті сутичок поліція затримала 18 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES та Radio Czech.

проти бідності, які скликала позапарламентська партія Pravo Respekt Odbornost, головою якої є Йіндржіх Райхл.

Речниця поліції Віолета Сіріштова

Що говорить партія організатор

Райхл оголосив, що він має намір розпочати безстрокову блокаду урядових будівель 16 квітня і, можливо, також страйкує, якщо уряд не задовольнить вимоги протестувальників або не піде у відставку до Великодня.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що держава повинна підготуватися до потенційної блокади урядових будівель, як оголосив організатор суботньої антиурядової демонстрації, щоб забезпечити їм нормальне функціонування.

Міністр культури Мартін Бакса також розкритикував дії групи протестувальників, наголосивши, що загрозу національній культурній спадщині не слід плутати з правом на демонстрації, і подякував поліції за те, що вони впоралися з ситуацією.

Нагадаємо, нещодавно Петр Павел офіційно став президентом Чехії.

Більш детально про нового президента Чехії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Чехія