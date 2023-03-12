У Чехії проросійські демонстранти хотіли зірвати прапор України з музею. Є затримані

проти бідності, які скликала позапарламентська партія Pravo Respekt Odbornost, головою якої є Йіндржіх Райхл.

Речниця поліції Віолета Сіріштова

Що говорить партія організатор

Райхл оголосив, що він має намір розпочати безстрокову блокаду урядових будівель 16 квітня і, можливо, також страйкує, якщо уряд не задовольнить вимоги протестувальників або не піде у відставку до Великодня.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що держава повинна підготуватися до потенційної блокади урядових будівель, як оголосив організатор суботньої антиурядової демонстрації, щоб забезпечити їм нормальне функціонування.

Міністр культури Мартін Бакса також розкритикував дії групи протестувальників, наголосивши, що загрозу національній культурній спадщині не слід плутати з правом на демонстрації, і подякував поліції за те, що вони впоралися з ситуацією.