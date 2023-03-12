В Чехии пророссийские демонстранты хотели сорвать флаг Украины с музея. Есть задержанные

против бедности, созванные внепарламентской партией Pravo Respekt Odbornost, главой которой является Йиндржих Райхл.

Спикер полиции Виолета Сириштова

Что говорит партия организатор

Райхол объявил, что намерен начать бессрочную блокаду правительственных зданий 16 апреля и, возможно, также бастует, если правительство не удовлетворит требования протестующих или не уйдет в отставку к Пасхе.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что государство должно подготовиться к потенциальной блокаде правительственных построек, как объявил организатор субботней антиправительственной демонстрации, чтобы обеспечить им нормальное функционирование.

Министр культуры Мартин Бакса также раскритиковал действия группы протестующих, подчеркнув, что угрозу национальному культурному наследию не следует путать с правом на демонстрации, и поблагодарил полицию за то, что они справились с ситуацией.