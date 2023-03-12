У Чехії проросійські демонстранти хотіли зірвати прапор України з музею. Є затримані

Після завершення акції протесту на Вацлавській площі у Чехії, що пройшла 11 березня, проросійські протестувальники намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею. В результаті сутичок поліція затримала 18 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES та Radio Czech.

Вчора, 11 березня, після 17:00 сотні демонстрантів в Чехії вийшли на акції проти бідності, які скликала позапарламентська партія Pravo Respekt Odbornost, головою якої є Йіндржіх Райхл. Проте після завершення протестів проросійські демонстранти намагались зірвати український прапор з будівлі Національного музею.

Здійснити задумане їм завадила поліція. Після безрезультатних закликів піти, правоохоронці почали розганяти протестувальників і почалася відкрита бійка. В результаті сутичок було затримано 18 осіб, а двоє поліцейських отримали поранення.

Речниця поліції Віолета Сіріштова повідомила про арешт чоловіка, який під час пообідньої демонстрації мав нашивки групи "Вагнера" на рюкзаку та куртці з і символом "Z".

"Цю людину затримали на підставі публічного заперечення, допиту та схвалення геноциду", - сказала Сіріштова.

Ok, tohle je docela moc… pic.twitter.com/nJNZJqr1C0 — Adam Hříbal (@Axl33k) March 11, 2023

За непокору закликам поліцейських і неповагу до їхньої позиції при здійсненні своїх повноважень затриманим загрожує штраф до десяти тисяч крон.

"Осіб обмежили в свободі та доставили до поліцейської дільниці, на них було подано протокол про правопорушення, про що було повідомлено відповідний адміністративний орган", - повідомила речниця празької поліції.

Що говорить партія організатор

Партія ПРО, яка організувала акцію, дистанціювалася від інциденту біля Національного музею, заявивши, що спроби зірвати прапор відбулися лише після завершення демонстрації. Водночас у заяві стверджують, що заворушення спричинили провокатори.

"З відеозаписів інциденту, які згодом були опубліковані, не можна уникнути висновку, що принаймні деякі з «цивільних», які навмисно спровокували або брали активну участь у заворушеннях на цьому місці, діяли так, ніби вони мали детальні знання та досвід з тактичної підготовки поліції Чеської Республіки або інших видів збройних сил, тоді як зі змісту заяви міністра внутрішніх справ Австрії з цього приводу та особливо зі швидкості її публікації, ця обґрунтована підозра не може бути надійно спростована", - йдеться в повідомленні

Проте Райхл оголосив, що він має намір розпочати безстрокову блокаду урядових будівель 16 квітня і, можливо, також страйкує, якщо уряд не задовольнить вимоги протестувальників або не піде у відставку до Великодня.

Реакція Міністерства внутрішніх справ Чехії

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що держава повинна підготуватися до потенційної блокади урядових будівель, як оголосив організатор суботньої антиурядової демонстрації, щоб забезпечити їм нормальне функціонування.

Він також засудив спробу вторгнення демонстрантів в музей, та заявив, що розуміє страх людей перед бідністю та війною, але вважає неприпустимим силовий напад на будівлю музею.

Міністр культури Мартін Бакса також розкритикував дії групи протестувальників, наголосивши, що загрозу національній культурній спадщині не слід плутати з правом на демонстрації, і подякував поліції за те, що вони впоралися з ситуацією.