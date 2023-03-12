В Чехии пророссийские демонстранты хотели сорвать флаг Украины с музея. Есть задержанные

После завершения прошедшей 11 марта акции протеста на Вацлавской площади в Чехии пророссийские протестующие пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. В результате столкновений полиция задержала 18 человек.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES и Radio Czech.

Вчера, 11 марта, после 17:00 сотни демонстрантов в Чехии вышли на акции против бедности, созванные внепарламентской партией Pravo Respekt Odbornost, главой которой является Йиндржих Райхл. Однако после завершения протестов пророссийские демонстранты попытались сорвать украинское знамя со здания Национального музея.

Совершить задуманное им помешала полиция. После безрезультатных призывов уйти, правоохранители начали разгонять протестующих и началась открытая потасовка. В результате столкновений были задержаны 18 человек, а двое полицейских получили ранения.

Спикер полиции Виолета Сириштова сообщила об аресте мужчины, который во время обеденной демонстрации имел нашивки группы "Вагнера" на рюкзаке и куртке с символом "Z".

"Этот человек задержан на основании публичного отрицания, допроса и одобрения геноцида", - сказала Сириштова.

Ok, все это очень уж… pic.twitter.com/nJNZJqr1C0 — Adam Hříbal (@Axl33k) 11 марта, 2023

За неповиновение призывам полицейских и неуважение к их позиции при осуществлении своих полномочий задержанным грозит штраф до десяти тысяч крон.

"Человек ограничили в свободе и доставили в полицейский участок, на них был подан протокол о правонарушениях, о чем был сообщен соответствующий административный орган", - сообщила представитель пражской полиции.

Что говорит партия организатор

Партия ПРО, организовавшая акцию, дистанцировалась от инцидента возле Национального музея, заявив, что попытки сорвать флаг произошли только после завершения демонстрации. В то же время в заявлении утверждают, что беспорядки вызвали провокаторы.

"Из впоследствии опубликованные видеозаписи инцидента нельзя избежать вывода, что по крайней мере некоторые из «гражданских», которые намеренно спровоцировали или активно участвовали в беспорядках на этом месте, действовали так, будто они имели детальные знания и опыт по тактической подготовке полиции. Чешской Республики или других видов вооруженных сил, в то время как по содержанию заявления министра внутренних дел Австрии по этому поводу и особенно по скорости ее публикации, это обоснованное подозрение не может быть надежно опровергнуто", - говорится в сообщении

Однако Райхол объявил, что намерен начать бессрочную блокаду правительственных зданий 16 апреля и, возможно, также бастует, если правительство не удовлетворит требования протестующих или не уйдет в отставку к Пасхе.

Реакция Министерства внутренних дел в Чехии

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что государство должно подготовиться к потенциальной блокаде правительственных построек, как объявил организатор субботней антиправительственной демонстрации, чтобы обеспечить им нормальное функционирование.

Он также осудил попытку вторжения демонстрантов в музей и заявил, что понимает страх людей перед бедностью и войной, но считает недопустимым силовое нападение на здание музея.

Министр культуры Мартин Бакса также раскритиковал действия группы протестующих, подчеркнув, что угрозу национальному культурному наследию не следует путать с правом на демонстрации, и поблагодарил полицию за то, что они справились с ситуацией.