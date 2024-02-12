У Чехії пропонують продовжити заборону на видачу віз громадянам РФ та Білорусі

Як повідомляється, МЗС Чехії пропонує для спрощення нову постанову уряду - без визначеного терміну дії.

Чеський уряд невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року вирішив призупинити видачу віз росіянам, а згодом і білорусам - за винятком гуманітарних випадків.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами та білорусами в посольства, вважаються неприпустимими відповідно до чинного законодавства. Це означає, що за ними не відбувається жодних розглядів.

З 2023 року заборона поширюється також на громадян РФ і Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.

При цьому іноземці, які вже мають посвідку на проживання, не є цільовою групою постанови.

Положення також не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Європейського союзу, якого він супроводжує громадянина ЄС або слідує за ним.

Заборона також не поширюється на запити на отримання візи, довгострокової або постійної посвідки на проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чехії, які підтверджені міністром закордонних справ.

Візи для росіян

Нагадаємо, через російське вторгнення до України росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, а до окремих - взагалі неможливо. Ми писали, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.