В Чехии предлагают продлить запрет на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси

Как сообщается, МИД Чехии предлагает для упрощения новое постановление правительства - без определенного срока действия.

Чешское правительство вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года решило приостановить выдачу виз россиянам, а впоследствии и белорусам - за исключением гуманитарных случаев.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами и белорусами в посольства, считаются недопустимыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что за ними не проходит никаких разбирательств.

С 2023 года запрет распространяется также на граждан РФ и Беларуси, одновременно являющихся гражданами другого государства.

При этом иностранцы, уже имеющие вид на жительство, не являются целевой группой постановления.

Положение также не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского союза, сопровождаемого гражданином ЕС или следующим за ним.

Запрещение также не распространяется на запросы на получение визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чехии, подтвержденным министром иностранных дел.

Визы для россиян

Напомним, из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, а в отдельные - вообще невозможно. Мы писали, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.