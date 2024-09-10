У Чехії посилять контроль за українським біженцями: за що можна залишитись без виплат

Деякі біженці регулярно повертаються в Україну

Правила тимчасового захисту у Чехії не забороняють українським біженцям їздити до України. Але право на фінансову підтримку мають лише ті, хто перебуває у Чехії. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан.

"Біженці, безумовно, повинні мати можливість повернутися на батьківщину і відвідати свої сім'ї, ми не можемо їм у цьому відмовити", - сказав урядовець.

Проте в уряді вважають, що не повинно бути ситуацій, що біженці отримують допомогу в Чехії, а більшість часу проводять вдома в Україні. Тому поліція у справах іноземців або співробітники МВС можуть перевіряти, чи перебувають українці з тимчасовим захистом за тією адресою, яку вони повідомили владі.

"Згідно із законом, право на пільги мають лише ті, хто перебуває на нашій території. Якщо вони виїдуть і перевірки поліції це виявлять, ми анулюємо їхнє місце проживання, і вони втратять право на пільги", – пояснив Віт Ракушан.

Міністр повідомив, що інтенсивність контролю посилили, щоб ефективніше запобігати зловживанням.

Оскільки у Чехії перебувають близько 370 000 українських біженців, загальний контроль за пересуванням українців забезпечити неможливо. Поліція також перевіряє місця проживання інших іноземців, які отримали притулок у Чехії.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Виплати для українських біженців зростуть

З 1 вересня у Чехії змінили правила надання гуманітарного житла. Безкоштовно проживати можна лише 90 днів замість 150. На вразливі категорії людей більше не поширюється виняток – це означає, що люди які не можуть працювати, повинні все одно орендувати житло самостійно.

З наступного року уряд Чехії планує збільшити гуманітарні виплати для біженців. Це стосуватиметься вразливих груп (діти, вагітні, люди похилого віку або люди з обмеженими можливостями).

Наразі українці можуть отримати гуманітарну допомогу у розмірі 4860 крон (194 євро) на місяць на дорослого та дитину. Ці виплати не зміняться. А січня розмір допомоги для дітей з інвалідністю має зрости до 11 835 крон (472 євро) на місяць (з нинішніх 5235 крон, це 209 євро), а для дорослих – до 11 690 крон (466 євро) з нинішніх 7290 крон (290 євро).

Також зараз біженці також можуть отримувати щомісячну допомогу на житло в розмірі 3000 крон (120 євро). Ймовірно, ці виплати також зростуть із січня.