В Чехии усилят контроль за украинскими беженцами: за что можно остаться без выплат

Некоторые беженцы регулярно возвращаются в Украину

Правила временной защиты в Чехии не запрещают украинским беженцам ездить в Украину. Но право на финансовую поддержку имеют только те, кто находится в Чехии. Об этом заявил министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

"Беженцы, безусловно, должны иметь возможность вернуться на родину и навестить свои семьи, мы не можем им в этом отказать", - сказал чиновник.

Однако в правительстве считают, что не должно быть ситуаций, что беженцы получают помощь в Чехии, а большинство времени проводят дома в Украине. Поэтому полиция по делам иностранцев или сотрудники МВД могут проверять, находятся ли украинцы со временной защитой по адресу, который они сообщили властям.

"По закону право на льготы имеют только те, кто находится на нашей территории. Если они выедут и проверки полиции это выявят, мы аннулируем их место проживания, и они потеряют право на льготы", - пояснил Вит Ракушан.

Министр сообщил, что интенсивность контроля усилили, чтобы эффективнее предотвращать злоупотребления.

Поскольку в Чехии находятся около 370 000 украинских беженцев, общий контроль за передвижением украинцев обеспечить невозможно. Полиция также проверяет места проживания других иностранцев, получивших убежище в Чехии.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Выплаты для украинских беженцев возрастут

С 1 сентября в Чехии изменили правила предоставления гуманитарного жилья. Бесплатно проживать можно только 90 дней вместо 150. На уязвимые категории людей больше не распространяется исключение – это значит, что люди, которые не могут работать, должны все равно арендовать жилье самостоятельно.

Со следующего года правительство Чехии планирует увеличить гуманитарные выплаты для беженцев. Это будет касаться уязвимых групп (дети, беременные, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями).

Украинцы могут получить гуманитарную помощь в размере 4860 крон (194 евро) в месяц на взрослого и ребенка. Эти выплаты не изменятся. А января размер пособия для детей с инвалидностью должен возрасти до 11 835 крон (472 евро) в месяц (с нынешних 5235 крон, это 209 евро), а для взрослых – до 11 690 крон (466 евро) с нынешних 7290 крон (290 евро).

Также сейчас беженцы также могут получать ежемесячное пособие на жилье в размере 3000 крон (120 евро). Вероятно, эти выплаты также возрастут с января.