В Чехії побачили у саміті Трампа і Путіна тінь Мюнхенської угоди 1938-го

Після початку переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, у Чехії нагадали про небезпеку політики умиротворення диктаторів.
Про це заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політика у Х (колишньому Twitter).
Чеський міністр порівняв зустріч Трампа з Путіним із "Мюнхенською змовою" часів Гітлера.
Зокрема глава МЗС Чехії Ян Ліпавський процитував слова британського міністра закордонних справ Ентоні Едена, які той проголосив після підписання Мюнхенської угоди 1938 року: “Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти”.
Мюнхенська угода, укладена урядом Невілла Чемберлена з Гітлером вважається одним із найганебніших прикладів "задобрювання" агресора в історії. Згідно документу, Німеччина фактично отримала частину Чехословаччини. А уже за кілька місяців, у березні 1939 року, Гітлер окупував решту Чехії і світ опинився на порозі Другої світової війни.
Таким чином слова чеського міністра стали попередженням про ризик повторення історії, коли спроби домовитися з агресором можуть лише відкласти, але не відвернути більший конфлікт.
Трамп і Путін на американській військовій базі Elmendorf-Richardson в Анкориджі, штат Аляска, мали обговорити питання міжнародної безпеки, санкцій, інвестицій, а також шляхи досягнення миру в Україні.
Ще за годину до старту запланованої зустрічі стало відомо, що замість тет-а-тету зустріч проходитиме у форматі "три" на "три".
Після тривалої розмови Дональд Трамп заявив, що попри "надзвичайно продуктивну зустріч" з російським диктатором Володимиром Путіним, угоди щодо припинення вогню в Україні досягнено не було.
Більше подробиць про самміт на Алясці - у матеріалі РБК-Україна.