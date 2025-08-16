UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

В Чехії побачили у саміті Трампа і Путіна тінь Мюнхенської угоди 1938-го

Фото: глава чеського МЗС Ян Ліпавський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Оксана Гапончук

Після початку переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, у Чехії нагадали про небезпеку політики умиротворення диктаторів.

Про це заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політика у Х (колишньому Twitter).

Чеський міністр порівняв зустріч Трампа з Путіним із "Мюнхенською змовою" часів Гітлера.

Зокрема глава МЗС Чехії Ян Ліпавський процитував слова британського міністра закордонних справ Ентоні Едена, які той проголосив після підписання Мюнхенської угоди 1938 року: “Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти”.

Мюнхенська угода, укладена урядом Невілла Чемберлена з Гітлером вважається одним із найганебніших прикладів "задобрювання" агресора в історії. Згідно документу, Німеччина фактично отримала частину Чехословаччини. А уже за кілька місяців, у березні 1939 року, Гітлер окупував решту Чехії і світ опинився на порозі Другої світової війни.

Таким чином слова чеського міністра стали попередженням про ризик повторення історії, коли спроби домовитися з агресором можуть лише відкласти, але не відвернути більший конфлікт.

 

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Трамп і Путін на американській військовій базі Elmendorf-Richardson в Анкориджі, штат Аляска, мали обговорити питання міжнародної безпеки, санкцій, інвестицій, а також шляхи досягнення миру в Україні.

Ще за годину до старту запланованої зустрічі стало відомо, що замість тет-а-тету зустріч проходитиме у форматі "три" на "три".

Після тривалої розмови Дональд Трамп заявив, що попри "надзвичайно продуктивну зустріч" з російським диктатором Володимиром Путіним, угоди щодо припинення вогню в Україні досягнено не було.

Більше подробиць про самміт на Алясці - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяЗустріч Трампа та Путіна