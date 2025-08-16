В Чехии увидели в саммите Трампа и Путина тень Мюнхенского соглашения 1938-го

После начала переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, в Чехии напомнили об опасности политики умиротворения диктаторов.
Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в Х (бывшем Twitter).
Чешский министр сравнил встречу Трампа с Путиным с "Мюнхенским сговором" времен Гитлера.
В частности глава МИД Чехии Ян Липавский процитировал слова британского министра иностранных дел Энтони Эдена, которые тот провозгласил после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года: "Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".
Мюнхенское соглашение, заключенное правительством Невилла Чемберлена с Гитлером считается одним из самых позорных примеров "задабривания" агрессора в истории. Согласно документу, Германия фактически получила часть Чехословакии. А уже через несколько месяцев, в марте 1939 года, Гитлер оккупировал остальную Чехию и мир оказался на пороге Второй мировой войны.
Таким образом слова чешского министра стали предупреждением о риске повторения истории, когда попытки договориться с агрессором могут лишь отложить, но не предотвратить больший конфликт.
Трамп и Путин на американской военной базе Elmendorf-Richardson в Анкоридже, штат Аляска, должны были обсудить вопросы международной безопасности, санкций, инвестиций, а также пути достижения мира в Украине.
Еще за час до старта запланированной встречи стало известно, чтовместо тет-а-тет встреча будет проходить в формате "три" на "три".
После длительного разговора Дональд Трамп заявил, что несмотря на "чрезвычайно продуктивную встречу" с российским диктатором Владимиром Путиным, соглашения о прекращении огня в Украине достигнуто не было.
Больше подробностей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.