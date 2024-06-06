У Чехії озвучили ймовірну причину аварії з потягами, у якій загинули українки

За його словами, станом на 07:30 четверга за місцевим, чеським спеціалістам вдалося відновити рух по одній колії зі зниженою швидкістю на ключовому залізничному вузлі.

Окрім того, на місці трагедії працює спеціальна Залізнична інспекція, яка вже розпочала розслідування причин аварії.

"Згідно з висновками Інспекції, був перетнутий сигнал у положенні, що забороняє проїзд швидкісного пасажирського поїзда (проїзд потяга на червоний сигнал світлофора - ред.). Чи було це технічною несправністю, людською помилкою або поєднанням обох факторів, є предметом детального розслідування, і наразі неможливо передбачити конкретні висновки", - написав Купка.

ДТП із поїздами в Чехії

Увечері середи, 5 червня в Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів.

Пізніше з'ясувалось, що один з потягів прямував до України. Спочатку в "Укрзалізниці" заявили, що серед жертв і поранених українців немає.

Однак пізніше у МЗС України заявили, що в результаті трагедії загинули дві України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.