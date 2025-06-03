У Чехії опозиція готує вотум недовіри уряду: у чому причина

У Чехії опозиційна партія ANO готує вотум недовіри уряду після відставки міністра юстиції країни, який раніше прийняв подарунок від колишнього засудженого в 45 мільйонів доларів.

Про це заявив заступник голови ANO Карел Гавлічек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Своєю чергою міністр Павел Блажек заперечив, що робив щось незаконне у своєму рішенні прийняти подарунок, який був частиною біткойн-холдингів, повернутих колишньому засудженому після того, як він відбув ув’язнення.

"Якщо не трапиться щось виняткове, ми проголосимо вотум недовіри. Немає іншого варіанту", - зазначив Гавлічек.

Криптовалютний скандал в Чехії

У травні в Міністерстві юстиції Чехії спалахнув скандал у звʼязку з продажем біткоїнів на майже мільярд чеських крон. Як зʼясувалось, відомство їх отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Чехії Павел Блажек подав заяву про відставку, хоча й не визнав провини в ситуації. Напроти, він наголосив, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.

На фоні відставки опозиційні партії Чехії ANO та SPD вимагають відставки уряду через скандал із пожертвуванням біткоїнів Міністерству юстиції. На їх думку, чинний кабінет міністрів може залишатися при владі до виборів, але він більше не повинен приймати жодних важливих рішень.

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