В Чехии оппозиция готовит вотум недоверия правительству: в чем причина

В Чехии оппозиционная партия ANO готовит вотум недоверия правительству после отставки министра юстиции страны, который ранее принял подарок от бывшего осужденного в 45 миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В свою очередь министр Павел Блажек отрицал, что делал что-то незаконное в своем решении принять подарок, который был частью биткойн-холдингов, возвращенных бывшему осужденному после того, как он отбыл заключение.

"Если не случится что-то исключительное, мы проголосуем вотум недоверия. Нет другого варианта", - отметил Гавличек.

Криптовалютный скандал в Чехии

В мае в Министерстве юстиции Чехии разгорелся скандал в связи с продажей биткоинов на почти миллиард чешских крон. Как выяснилось, ведомство их получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал заявление об отставке, хотя и не признал вины в ситуации. Напротив, он отметил, что суды не доказали криминального происхождения криптовалюты.

На фоне отставки оппозиционные партии Чехии ANO и SPD требуют отставки правительства из-за скандала с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции. По их мнению, действующий кабинет министров может оставаться у власти до выборов, но он больше не должен принимать никаких важных решений.

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