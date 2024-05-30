У Чехії "немає проблем", якщо Україна завдаватиме ударів по території РФ, - МЗС

"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", - сказав він.

За його словами, це включає "атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території".

"Це правило для поставок, які здійснюються з Чехії", - підкреслив міністр.