У Чехии "нет проблем", если Украина будет наносить удары по территории РФ, - МИД

Чехия не возражает против того, чтобы Украина использовала боеприпасы и оружие, поставленные Прагой, для нанесения ударов по целям на российской территории.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - сказал он.
По его словам, это включает "атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории".
"Это правило для поставок, которые осуществляются из Чехии", - подчеркнул министр.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страны-союзники активно поддерживают Украину, в том числе предоставляя военную помощь. Однако, до сих пор они не разрешали использовать свое оружие на территории России.
В последнее время наблюдается тенденция к пересмотру этой позиции.
Тем не менее, не все страны готовы к этому шагу. К примеру, глава МИД Италии Антонио Таяни высказался против такой возможности.
Подробнее о том, кто разрешил удары по территории России - в материале РБК-Украина.
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