RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Чехии "нет проблем", если Украина будет наносить удары по территории РФ, - МИД

Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия не возражает против того, чтобы Украина использовала боеприпасы и оружие, поставленные Прагой, для нанесения ударов по целям на российской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - сказал он. 

По его словам, это включает "атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории".

"Это правило для поставок, которые осуществляются из Чехии", - подчеркнул министр. 

Удары по территории России

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страны-союзники активно поддерживают Украину, в том числе предоставляя военную помощь. Однако, до сих пор они не разрешали использовать свое оружие на территории России.

В последнее время наблюдается тенденция к пересмотру этой позиции.

Тем не менее, не все страны готовы к этому шагу. К примеру, глава МИД Италии Антонио Таяни высказался против такой возможности.

Подробнее о том, кто разрешил удары по территории России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехияВойна в УкраинеВойна России против Украины