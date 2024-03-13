У Чехії назвали терміни постачання боєприпасів в Україну

Боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися", - заявив він.
Пояр відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості".
Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.
Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада. У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку на українські поля бою.
За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.
У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.
Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.
Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.
Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.
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