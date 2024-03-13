В Чехии назвали сроки поставок боеприпасов в Украину

Боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.
Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться", - заявил он.
Пояр отказался сообщить о происхождении боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене и разумного качества".
Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому стараются засекретить все остальные детали.
На данный момент более 15 стран пообещали выделить средства на закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада. В то время как Чехия выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку на украинские поля боя.
За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.
В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.
Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.
На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.
В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.
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