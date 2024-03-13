В Чехии назвали сроки поставок боеприпасов в Украину

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы) в Украину. С июня поставки могут начаться", - заявил он.

Пояр отказался сообщить о происхождении боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене и разумного качества".

Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому стараются засекретить все остальные детали.

На данный момент более 15 стран пообещали выделить средства на закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада. В то время как Чехия выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку на украинские поля боя.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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