У Чехії назвали документи для тимчасового захисту чоловіків з України

У Чехії уточнили вимоги до українських чоловіків призовного віку, які претендують на тимчасовий захист. Для отримання статусу їм необхідно документально підтвердити виконання військового обов'язку в Україні, причому вимоги відрізняються залежно від віку заявника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
У чеському відомстві наголосили, що окремого документа, який би загалом підтверджував законність виїзду з України, не існує.
МВС Чехії визначило кілька варіантів документів, які можуть підтвердити необхідні обставини:
Документи необхідно подавати у паперовому вигляді. Скриншоти чи інші електронні форми чеське МВС не прийматиме.
Для чоловіків віком від 18 до 22 років достатньо документально підтвердити реєстрацію в "Резерв+" та наявність eVOD.
Для чоловіків віком від 23 до 60 років eVOD повинен містити інформацію про повне звільнення від військового обов'язку.
Таким чином, одного штампа в паспорті, який підтверджує законний перетин українського кордону, недостатньо.
Якщо заявнику відмовили у статусі, але провадження ще триває, він може донести необхідні документи у встановлений термін.
Якщо ж у тимчасовому захисті вже було юридично відмовлено або заяву повернули, повторно подати заявку можна після отримання правильного eVOD.
При цьому для отримання eVOD не потрібно їхати в Україну. Документ можна створити в застосунку "Резерв+" або підтвердити в Посольстві України.
Сам факт ненадання тимчасового захисту не дає права залишатися в Чехії, якщо людина не має іншого дозволу на проживання.
Водночас особа може скористатися безвізовим режимом, який дозволяє перебувати на території країн Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. В іншому випадку вона повинна залишити Чехію.
За даними МВС Чехії, з початку 2026 року нові заяви на тимчасовий захист від чоловіків віком 18–22 років становили 19% усіх заяв цієї категорії, а від чоловіків віком 23–60 років - 24%.
Раніше ми повідомляли, що з 5 серпня десятки українських чоловіків не отримали тимчасовий захист у Чехії. Вони не довели виконання військового обов'язку перед Україною.
Річ у тому, що з 5 серпня в усьому Євросоюзі діють нові заходи для чоловіків віком від 23 до 60 років. Для отримання захисту вони повинні надати підтвердження про виконання військового обов'язку або право на виїзд.
Водночас, за даними Євростату, загальна кількість громадян України, які перебувають у країнах ЄС під режимом тимчасового захисту, продовжує зростати.