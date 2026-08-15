У Чехії готують допомогу Україні в енергетиці

Чехія планує посилити підтримку України напередодні зимового сезону. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні енергетичного сектору та залучення чеського бізнесу до відбудови української інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Чеська Республіка планує надати Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору. Про відповідні плани повідомив перший віцепрем'єр - міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек.

За його словами, під час переговорів із віцепрем'єр-міністром України Денисом Шмигалем сторони обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках.

До України готують місію чеських компаній

Гавлічек також підтвердив, що планує восени відвідати Україну. Він повідомив про підготовку місії чеських компаній, які мають долучитися до відновлення української інфраструктури.

"Співпраця у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Дякую за сьогоднішні дебати з віцепрем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Водночас я підтвердив, що готую місію чеських компаній до України з метою залучення їх до відновлення інфраструктури", - написав Гавлічек.

Він також зазначив, що уряд Чехії посилив інструменти фінансової підтримки бізнесу, який співпрацює з Україною.