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Главная » Бизнес » Энергетика

В Чехии готовят помощь Украине в энергетике

02:48 15.08.2026 Сб
2 мин
Чешский и украинский чиновники договорились не только о сотрудничестве в энергетике
aimg Филипп Бойко
В Чехии готовят помощь Украине в энергетике Фото: мужчина греется у батареи (Getty Images)
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Чехия планирует усилить поддержку Украины в преддверии зимнего сезона. Речь идет о помощи в восстановлении энергетического сектора и привлечении чешского бизнеса к восстановлению украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Чехия планирует предоставить Украине помощь перед зимним сезоном, в частности в восстановлении энергетического сектора. О соответствующих планах сообщил первый вице-премьер - министр торговли и промышленности Чехии Карел Гавличек.

По его словам, в ходе переговоров с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стороны обсудили сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках.

В Украину готовят миссию чешских компаний

Гавличек также подтвердил, что планирует осенью посетить Украину. Он сообщил о подготовке миссии чешских компаний, которые должны присоединиться к возобновлению украинской инфраструктуры.

"Сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках. Спасибо за сегодняшние дебаты с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. В то же время я подтвердил, что готовлю миссию чешских компаний в Украину с целью привлечения их к восстановлению инфраструктуры", - написал Гавличек.

Он также отметил, что правительство Чехии усилило инструменты финансовой поддержки бизнеса, сотрудничающего с Украиной.

Контекст новости

Оккупанты РФ готовят массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны. С осени обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться.

Также диктатор Путин готовит новый этап давления на Украину. Теперь основной целью атак может стать электроэнергия, а водоснабжение и канализация.

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